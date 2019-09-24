Dünya ‘dönüm noktasında’

ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetimindeki BM İklim Eylem Zirvesi dün başladı. Guterres, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, artan sera gazı emisyonlarına rağmen dünyanın iklim kriziyle mücadele konusunda önemli bir “dönüm noktasında” olduğunu ifade etti. Guterres, bazı şirketlerin ve ülkelerin iklim krizine karşı harekete geçmesinin ve tüm dünyaya yayılan gençlik hareketinin kendisini iklim krizinin yaratacağı büyük yıkımdan kaçınılabileceği konusunda umutlandırdığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, “Son aylarda bir milat yaşadığımızı düşüyorum. Söylemeliyim ki 6 ay önce bu konuda çok karamsardım. Hiç hareket görmüyordum, şimdi ise çok hareket var ve biz bunu desteklemeliyiz” dedi. Guterres, 60’dan fazla ülkenin temsilcisinin konuşacağı BM zirvesinde iklim değişikliği konusunda “anlamlı” adımlar atılacağını düşündüğünü ifade etti.

‘Bu ne cesaret’

Nitekim BM zirvesi öncesinde gerçekleşen “Gençlik İklim Değişikliği Zirvesi”ne de, 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in sözleri damga vurdu. Zirvede duygusal konuşmasıyla liderlere sert eleştirilerde bulunan Thunberg, “Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret” ifadelerini kullandı. Thunberg “Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak” dedi.

Öte yandan zirveye katılmayacağı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump, beklenmedik şekilde İklim Zirvesi’nin yapıldığı BM Genel Kurulu salonuna geldi. Küresel ısınmayı inkar eden Trump’ın, zirvenin yapıldığı salona gelmesi şaşkınlık yarattı. Trump, kısa bir süre konuşmaları dinledikten sonra salondan ayrıldı.

İklim Değişikliği toplantısı öncesinde bilim adamlarınca yayınlanan son rapor ise, olayın taşıdığı potansiyel tehlikenin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Raporda, küresel ısınmayla mücadele konusunda kararlaştırılan hedefler ile gerçekler arsında ciddi farklar tespit edildi. Raporda, son beş yılın insanlık tarihin yaşadığı en sıcak 5 yılı olduğu kaydedildi. Türkiye dahil 139 ülkede 20 Eylül günü hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye davet etmek üzere küresel iklim grevi eylemleri düzenlenmişti.

Greta’ya hakaret tepki çekti...

İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’i Nazi propagandası afişlerinde kullanılan kızlara benzeten ABD’li yorumcu tepki çekti. Hindistan doğumlu ABD’li muhafazakâr yorumcu ve yazar Dinesh D’Souza’ya tepki gösteren kullanıcılar paylaşımın ‘nefret dolu, utanç verici, rahatsız edici, saldırgan’ olduğunu ifade etti. Yorumcu, komplo teorileriyle ve provoke edici açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.