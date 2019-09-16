En yakın arkadaşının karısıyla yasak aşk yaşadı ve...

Olay İngiltere'nin Kent şehrinde meydana geldi. 54 yaşındaki Jeffery Mills, en yakın arkadaşı olan Andrew Jenkins'in karısı Louise ile yasak aşk yaşıyordu. Andrew Jenkins bunu öğrendiğinde tam anlamıyla deliye döndü. Elinde bıçakla arkadaşı Mills'in evini basan Andrew, "Karımla mı birlikte oluyorsun, seni öldürürüm" diyerek tehditler savurdu. Jenkins'in eve gelmesinden saniyeler sonra, silahına davranan eski asker Jeffery Mills, en yakın arkadaşını göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Andrew Jenkins, yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet ve kasıtlı adam öldürme suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkartılan Mills, suçlamaları kabul etmedi. Mills, ifadesinde Jenkins'i öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, eğer gerçekten öldürme niyeti olsa onu kafasından vuracağını ve birden fazla defa ateş edeceğini söyledi. Mahkeme Mills'in askeri geçmişini de göz önüne alark, evine eli bıçaklı bir adam girdiğinde herkesin vereceği içgüdüsel bir tepkiyi verdiğine kanaat getirdi. Böylece Mills, kasıtlı adam öldürme suçundan aklandı.

Jeffery Mills ve Louise, birlikte bir otel odası tutmaya çalışırken yakalanında yasak aşkları deşifre olmuştu.