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19.12.2019 - 07:50 |

Erkeklerde topuklu modası

Erkeklerde topuklu modası

Son zamanlarda pek çok ünlü marka erkekler için yüksek topuklu ayakkabılar tasarlamaya başladı. Bu trende son uyan isim ise ABD’li ünlü modacı Marc Jacobs oldu. Jacobs, Rick Owens tasarımı ayakkabıları giyip çekildiği fotoğrafı Instagram’da fotoğrafını paylaştı. 10 santimetre topuğa sahip ayakkabısının satış fiyatı ise yaklaşık 900 Sterlin (7 bin TL). Jacobs’ın New York’taki Central Park’ta çektirdiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. - DIŞ HABERLER

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