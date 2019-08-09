‘Feminizm centilmenliği öldürdü’

‘Tersleniyoruz’

İngiltere’de ITV kanalında “Günaydın Britanya” adlı programında konukların söylemleri üzerinden feminizm üzerinden yeni bir görüş tartışmaya açıldı. Sabah programının konuğu erkek yazar Nirpal Singh Dhaliwal ile BBC’nin kadın radyo sunucusu ve DJ’i Noreen Khan’dı. 45 yaşındaki Dhaliwal, feminizm yüzünden centilmenlik kurallarının kafa karıştırıcı hale geldiğini, bu yüzden toplu taşımada artık kadınlara yer vermeyeceğini duyurdu. Çok paylaşılan bir tweet’i örnek olarak veren Dhaliwal, tweet’i atan kadının bagajına yardım ettiği için bir erkeği eleştirdiğini belirtti. 45 yaşındaki yazar, kibar, nazik davranma dürtüsünün yerli yerinde olduğunu, ama sırf yardım ettikleri için terslendikleri ya da azarlandıkları durumların erkeklerin kafasını karıştırdığını dile getirdi.

‘Yardım alırım’

Programın diğer konuğu olan Noreen Khan ise feminist olmasında rağmen erkeklerin yardımını kabul etmekten mutluluk duyacağını söyledi. Noreen Khan ise feminizm ile centilmenliğin birlikte varolabileceğini savundu. Sputnik’te yer alan habere göre program sosyal medyada tartışma yaratırken, pek çok kişi nezaketle centilmenliğin aynı şey olmadığına işaret etti. Bir kadın “Bence nezaketle centilmenlik birbirine karıştırılmamalı. Merdivende bavul taşıyanlara erkek ya da kadın ayrımı yapmadan yardım teklif ediyorum” diye yazdı. Bir başkası “Centilmenlik terimini unutun. Bu ilgili kişilerin yaşı, ırkı, cinsiyetine bakmaksızın bir nezaket ve kibarlık eylemidir” görüşünü ifade etti.