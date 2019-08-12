Fildişi'nde yüzler güldü

Uzun yıllar Fransa’nın sömürgesi olan Afrika ülkesi Fildişi Sahilleri’nde de ihtiyaç sahipleri unutulmadı. Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentine bağlı Azaguie kasabasında, yollar kapatılarak kılınan bayram namazının ardından Türkiye’den getirilen tercüme Kuran-ı Kerim’ler halka dağıtıldı. Abidjan’da kesilen ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da vekâletinin bulunduğu 6 bin 300 hisse, 900 büyükbaş önceden tespit edilen 10 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Dağıtıma Türkiye’den gelen vakıf görevlilerinin yanı sıra “Payitaht Abdülhamit’ dizisinde” Tahsin Paşa’yı canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak katıldı.

250 bin kişiye

Yenişehirlioğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Fildişi’ne geliş sebebimiz 250 bin kardeşimize kurban eti ulaştırmak. Türkiye Diyanet Vakfı kurumsal kimliğini, ay yıldızlı bayrağı dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor, gönül köprüleri kurmak için gayretli bir çalışmayı sürdürüyor. Bize de bu sene Fildişi’ndeki kardeşlerimizle bayramlaşmak nasip oldu” dedi. Abidjanlı Müslümanlar kendilerine uzatılan yardım eli için Türkiye’ye teşekkür ederken, özellikle çocuklar Türkiye’den gelen Diyanet Vakfı görevlilerine sevgi gösterilerinde bulundu. Görevliler yanlarında getirdikleri şeker ve balonları çocuklara dağıttı.



Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ve Türkiye Diyanet Vakfı personeli, Fildişi Sahilleri’nde kurban dağıttı.

Bağışları 6500 kişilik ekip dağıttı

Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı’na yapılan bağışlar, 6500 kişilik ekiple Türkiye’de 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurtdışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde yardıma muhtaçlara ulaştırıldı. Kurban bağışları ile 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.