01.09.2019 - 15:39| DHA
Filipinler’de uçak düştü: 7 ölü!
Filipinler’de küçük uçak düştü. Uçağın düştüğü noktada 2 yerleşim yerinin de olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, daha sonra ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtilfi
Filipinler'de küçük uçak düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtilirken; yaralı sayısı henüz belirlenemedi.
Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düşen küçük uçak, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2 evin de hasar gördüğü kazada, yaralı sayısı henüz belirlenemedi. İtfaiye, olay yerinde yanan uçak ve yerleşim yerlerine müdahale ederken; arama kurtarma ekipleri ise kazada yaralananları kurtarmaya çalışıyor.
UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI