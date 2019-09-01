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01.09.2019 - 15:39| DHA

Filipinler’de uçak düştü: 7 ölü!

Filipinler’de küçük uçak düştü. Uçağın düştüğü noktada 2 yerleşim yerinin de olduğu bilgisi paylaşıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken, daha sonra ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtilfi

Filipinler’de uçak düştü: 7 ölü!

Filipinler'de küçük uçak düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtilirken; yaralı sayısı henüz belirlenemedi.

Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düşen küçük uçak, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 2 evin de hasar gördüğü kazada, yaralı sayısı henüz belirlenemedi. İtfaiye, olay yerinde yanan uçak ve yerleşim yerlerine müdahale ederken; arama kurtarma ekipleri ise kazada yaralananları kurtarmaya çalışıyor.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Muğla'da feci kaza!Muğla-Antalya karayolu Köyceğiz Balcılar mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
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