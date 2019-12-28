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28.12.2019 - 14:24 |

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

Efsane Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Theon Greyjoy karakterinin dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda'daki evinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun, Noel gecesi hayatını kaybettiği kaydedildi.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizinin sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy’un dublörlüğünü üstlenen Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

30 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Andrew Dunbar'ın ölümü, meslektaşlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Dunbar ayrıca daha önce 'Line of Duty' ve 'Derry Girls' dizilerinde rol almıştı.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

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