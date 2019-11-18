Golf topu büyüklüğünde.... Bu defa da dolu vurdu!

Gold Coast'un Helensvale, Labrador, Biggera Waters, Ashmore, Coomera ve Pimpma bölgelerinde etkili olan dolu, fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Ashmore bölgesinde bir arabaya isabet eden yıldırım sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli fırtınayla birlikte etkili olan dolu, evlerin ve arabaların camlarının kırılmasına sebep oldu. Dolu çapının 6 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.