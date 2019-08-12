MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaGösteri uçuşunda halat koptu
12.08.2019 - 16:02| DHA

Gösteri uçuşunda halat koptu

Kolombiya’da gösteri uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca iki asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.

Gösteri uçuşunda halat koptu

Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi.

Amatör kameralarca görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.

Yerel medşa yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.

Malatya'da aileler arası bıçaklı kavga: 5 yaralıMalatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

Sıradaki Haber