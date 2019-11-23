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23.11.2019 - 17:39 | | DHA

Gözaltında polise silah çekti

Rusya'da eski eşinin annesinin şikâyeti üzerine karakola getirilen şüpheli, arama sırasında silahını polise doğrulttu. Vida sıkışması sonucu silah ateş almadı, o sırada diğer polisler şüphelinin üzerine atladı.

Gözaltında polise silah çekti

Rusya’nın özerk Komi Cumhuriyet’inde 21 Kasım tarihinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Eski eşinin annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 34 yaşındaki kişi karakola getirildi. Zanlı, arama sırasında çantasını boşaltmasını söyleyen polise silah çekti.

Silahını tam ateşleyeceği sırada vida sıkışması sonucunda ateş edemeyen zanlıya hemen polis ekipleri müdahale etti.

Şüphelinin çantasını arayan polis ekipleri, çantadan çıkan 22 mermi, bir muşta ve bir bıçağa el koydu. Zanlı hakkında, bir polis memurunun hayatına yapılan saldırı nedeniyle ceza davası açıldı.

Kuyumcuda altınları verdiği eşini emniyette tanımadığını söylediAdana'da, kuyumcu dükkanından aldığı 65 bin lira değerindeki 7 altın bileziği 3 gün önce evlendiği eşine vererek, çalmaya çalışan Kemal A., (30) yakalanınca eşini tanımadı. Kemal A. ile bilezikleri eşinin kendisine 'mihr' parası olarak verdiğini öne süren Hale Nur A. (21), gözaltına alındı.
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