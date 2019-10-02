Gözaltında tecavüze uğradı

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.
Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.
Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.
Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.
Ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, toprağa verildiZonguldak’tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar’ın ölümündeki sır perdesine ilişkin, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar’ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü belirtti.