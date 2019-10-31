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31.10.2019 - 08:17 | | AA

Toprak kaymasında evleri enkaz altında kaldı: 4 ölü

Guatemala'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında evleri enkaz altında kalan baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Toprak kaymasında evleri enkaz altında kaldı: 4 ölü

İtfaiye Sözcüsü Byron Morales, Huehuetenango bölgesine bağlı Aguacatan kasabasında yaşayan ailenin bir dağın eteğindeki evinin, aşırı yağışların neden olduğu heyelanda tonlarca toprağın altında kaldığını belirtti.

Morales, afet sırasında evdeki yaşları 2,6, ve 10 olan üç çocuğuyla bir babanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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