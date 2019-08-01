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HaberlerDünyaHâlâ ayakkabılarla rahat edemiyorlar!
01.08.2019 - 08:25

Hâlâ ayakkabılarla rahat edemiyorlar!

ABD’nin eski başkanlarından Ronald Reagan ile Richard Nixon’ın, Birleşmiş Milletler’deki (BM) Afrikalı delegeler için “maymun” ve “yamyam” ifadelerini kullandığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Hâlâ ayakkabılarla rahat edemiyorlar!

“The Atlantic” adlı bir dergi tarafından yayınlanan ses kaydında, 1981-1989 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Reagan’ın, bir oturumda ABD aleyhine oy kullanan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanıyan Afrikalı BM delegelerini kastederek ırkçı sayılabilecek ifadeler kullandığı dikkat çekiyor. 1971’de Kaliforniya valisiyken gerçekleşen ve Nixon tarafından kaydedildiği belirtilen telefon görüşmesinde Reagan, “Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara” ifadelerini kullanıyor.

BM Genel Kurulu’ndaki oylama sonrası Tanzanyalı diplomatların geleneksel dansları için de yorum yapan Reagan, “Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar” diyor. Nixon’un ise bu ifadeler sonrası Reagan’a gülerek karşılık verdiği duyuluyor.

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