Her yıl merakla beklenen New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tommy Hilfiger x Zendaya defilesi, New York’un Harlem bölgesinde bulunan meşhur Apollo Tiyatrosu’nda sergilendi.

Müzikal havasında gerçekleştirilen defilede, parlak ve metalik renkler başroldeydi. Harlem’in tarihi binalarının arasında 70’ler çizgisinden diz altı eteklerin, dantelli bodysuitlerin ve tulumların moda dünyasına tekrardan taşındığı defile oldukça beğenildi. -DIŞ HABERLER SERVİSİ