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05.08.2019 - 22:29| DHA

Havada korku dolu anlar! Bir anda dumanla kapladı

British Airways'e ait yolcu uçağı kabini duman dolması sonrası Valensiya'ya acil iniş yaptı.

Havada korku dolu anlar! Bir anda dumanla kapladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan kalkan British Airways'e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı.

Havada korku dolu anlar Bir anda dumanla kapladı

Pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.

Havada korku dolu anlar Bir anda dumanla kapladı

 

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