17.11.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Hayal kırıklığı yarattım
İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde en tartışılan ismi olan Prens Andrew, BBC’ye özel bir röportaj verdi ve önemli itiraflarda bulundu.
Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Eipstein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew, Eipstein’ın intiharının ardından ilk kez konuyla ilgili konuştu. Eipstein’ın evinde kalmasının ‘çok yanlış’ olduğunu ifade eden Andrew, bu davranışın kraliyet ailesine yakışmadığını ve bu yüzden herkesi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan Andrew, son aylarda Eipstein skandalı nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.