Hayal kırıklığı yarattım

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Eipstein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew, Eipstein’ın intiharının ardından ilk kez konuyla ilgili konuştu. Eipstein’ın evinde kalmasının ‘çok yanlış’ olduğunu ifade eden Andrew, bu davranışın kraliyet ailesine yakışmadığını ve bu yüzden herkesi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu olan Andrew, son aylarda Eipstein skandalı nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor.