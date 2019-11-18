Hillary Clinton’ı taşıyan uçak arızalandı

Hillary Clinton’ı taşıyan Amerikan Havayolları'na ait tarifeli uçak, New York’un La Guardia Havaalanı'nda kalkış yapmak için pistte ilerlediği sırada teknik bir sorun yaşadı. Pilotun durumu kuleye bildirmesiyle uçağın kapıya geri döndüğü açıklandı.

Yetkililer, New York’un La Guardia Havaalanı'ndan Washington’daki Reagan Ulusal Havaalanı'na gitmek üzere havalanmak için pistte ilerleyen uçağın sarsıldığını, metal artıklarının fark edildiğini ve içeriye duman sızıntısı olduğunun bildirilmesiyle uçağın geri dönerek kapıya yanaştığını duyurdu.



Amerikan Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, uçağın yaşanan arıza nedeniyle geri dönüşünün ardından yolcuların farklı bir uçak ile gecikmeli olarak başkent Washington'a gönderildiğini açıkladı.