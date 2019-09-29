29.09.2019 - 12:13 | | İHA
Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu feribot kayboldu
Hint Okyanusu'nda 55 kişinin bulunduğu bir feribotun kaybolduğu belirtildi.
Yemen’in Sokotra adasına giden 55 kişinin bulunduğu feribotun Hint Okyanusu’nda kaybolduğu bildirildi. Sokotra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Sokotra Adası'na gitmek için El Mahra limanından ayrılan Yemenli bir iş adamına ait feribotla bir süre sonra irtibatın kesildiği ifade edildi.
Sokotra yerel makamlarının kaybolan feribot ile ilgili Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini bilgilendirdiği ve bir arama kurtarma operasyonunun başlatıldığı açıklandı.
Kadın kasiyerin boğazına bıçak dayayıp gasp etti!İstanbul Küçükçekmece’de yüzü maskeli ve eldivenli bir gaspçı, girdiği markette kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı, ardından da kasadaki 2 bin 310 TL parayı alarak kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Borcu olması sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.