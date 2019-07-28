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HaberlerDünyaHong Kong’da dev protesto
28.07.2019 - 08:32

Hong Kong’da dev protesto

Çin’e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong’da, geçen hafta sonu göstericilerin maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradığı Yuan Long bölgesinde dev bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hong Kong’da dev protesto

Binlerce siyah giyinmiş protestocu, olayın gerçekleştiği Yuan Long bölgesinde toplandı. Bazıları şemsiye taşıyan, bazıları maske takan protestocular, Yuan Long metro istasyonu saldırısında göstericilerin darbesine polisin müdahale etmekte gecikmesine tepki olarak, “Hong Kong polisi yasayı biliyor ve çiğniyor” sloganları attı.

Hong Kong Emniyeti, izin vermediği yürüyüşün başlamasından 3 saat sonra göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Geçen hafta sonu onlarca kişi, göstericileri ve yolcuları darp etmiş, 45 kişinin yaralandığı olaya polisin geç müdahalesi tepki çekmişti.

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