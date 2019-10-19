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19.10.2019 - 16:07 | | İHA

İki katlı binada can pazarı: 7 ölü

Rusya’da iki katlı bir binada çıkan yangında 6'sı çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki katlı binada can pazarı: 7 ölü

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Rostov şehrinde, sabaha karşı iki katlı bir binada çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları saat 10.00'a kadar sürerken binada bulunan en küçüğü 1, en büyüğü 6 yaşında toplam 6 çocuk yanarak öldü. Ayrıca binada bulunan 23 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti.

Binada hala 50 yaşında bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları sürerken, alevlerin arasında kalan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hastaneye kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılırken, binanın ne için kullanıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, binada soğutma çalışmaları ve ceset arama çalışmaları devam ediyor.

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