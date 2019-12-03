İklim için ‘harekete geçme zamanı’

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) “Harekete geçme zamanı” sloganıyla 196 ülkeden temsilcinin katılımıyla İspanya’nın başkenti Madrid’de başladı. Normalde Şili’de yapılması gereken ancak bu ülkedeki olaylar nedeniyle Madrid’e alınan COP25’in açılış konuşmasını konferansın başkanlığını yürüten Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt yaptı. Schmidt, “Şili’de ve dünyada çevresel ve sosyal krizler yaşıyoruz. Bunları çözmek için toplum olarak bizi birleştiren değerlere dönmemiz gerekiyor. ‘Harekete geçme zamanı’ aslında bir slogan değil, ekonomik, sosyal ve aynı zamanda ahlaki sorumluluğu olan bir gereklilik” diye konuştu.

Diğer yandan COP25 dolayısıyla açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim değişikliğini durdurma çalışmalarının “tamamen yetersiz” olduğunu vurguladı. Küresel ısınmanın geri döndürülemez bir noktaya yaklaştığına dikkati çeken Guterres, “Geri dönüşü olmayan nokta ufukta değil, üzerimizden geçmek üzere. Doğaya karşı savaşımızın durması gerekiyor” dedi. Guterres, küresel sıcaklıklar ve deniz seviyesindeki artışların son 5 yılda rekor kırdığı, okyanusların asitlendiği, buzulların eridiği, karasal ve deniz çeşitliliğinin tehdit altında olduğu, kuraklığın ve doğal afetlerin alarm verecek bir hızla arttığının altını çizerek, “İklim değişikliğine bağlı hava kirliliği 7 milyon insanın hayatına mal oldu. İnsanlık doğaya karşı savaştı, şimdi karşı saldırı altında” dedi.

COP25’e katılan ülkelerin, 13 Aralık’a kadar sürecek konferans boyunca Paris Anlaşması’nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için vaatlerini yinelemesi beklenirken, çevreci örgütler bunun yeterli olmayacağını, yeni kararlar alınması gerektiğini savunuyor. Paris Anlaşması, sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulmasını hedefliyor.

Bakan Kurum: Türkiye kararlılığını gösterdi

COP25’te özel bir standı bulunan Türkiye’yi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı temsil ediyor. BM Genel Sekreteri Guterres ile ikili görüşme yapan Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Guterres, Türkiye’nin iklim değişikliği müzakerelerindeki haklı pozisyonunu destekliyor” dedi. Türkiye’nin, Dünya Bankası Grubu, Fransa ve Almanya ile iklim eylemi konusunda ihtiyaç duyduğu finansmanın uygun koşullarla karşılanması için bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığını anlatan Kurum, “Ülkemizin benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle eşit muamele görmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Paris Anlaşması’nın öncesinde ve sonrasındaki süreçte son derece yoğun bir müzakere sürecini devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-1 listesinden çıkarılması için bu yıl da COP25 gündemine bir teklifte bulunduklarını dile getiren Kurum, bu teklifle, kararlılıklarını açıkça gösterdiklerini söyledi.