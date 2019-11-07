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07.11.2019 - 15:58 | | AA

İngiltere 'uzaylı' adayla çalkalanıyor

Brexit Partisi'nden Jill Hughes'un geçmişteki sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı, "Amacımın sadece dünyadaki bilinci yükseltmek olduğunu gerçekten anlamaya başladım. Sirius'tan geliyorum" diyen siyasetçi yarış dışı kaldı.

İngiltere 'uzaylı' adayla çalkalanıyor

İngiltere'de seçim kampanyaları başlarken Brexit Partisinin bir adayı, Sirius yıldızından geldiğini ve hükümetlerin uzaylılarla çalıştığını söylediğinin ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekildi.

The Yorkshire Post gazetesinin haberine göre, Brexit Partisinin Batley ve Spen seçim bölgesi adayı yazar Jill Hughes, yıllar önce yazdıkları gündeme getirilince adaylığı bıraktı.

Aşırı sağ karşıtı "Hope Not Hate" adlı grubun paylaştığı yazılarda, Hughes'ün "alışılmadık" görüşleri olduğu ortaya çıktı.

Hughes, 2017'deki bir sosyal medya paylaşımında, "Amacımın sadece dünyadaki bilinci yükseltmek olduğunu gerçekten anlamaya başladım. Sirius'tan geliyorum." ifadesini kullandı.

"Kehanetin Ruhu" adında kitabı da bulunan Hughes, uzaylıların hükümetlerle çalıştığını ancak şimdilik bu durumun gizli tutulduğunu öne sürdü.

Aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını istiyor.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmış, parlamentonun dün feshedilmesiyle de seçim kampanyası başlamıştı.

Bu da oldu! Maket polis aracından çaldılarMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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