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20.11.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Irak: DAEŞ büyük bir saldırıya hazırlanıyor

Irak’ın Askeri İstihbarat Şefi Korgeneral Saad el Ellak, terör örgütü DAEŞ’in Suriye’den kaçan bazı üst düzey yöneticilerinin yeni saldırılar planladıklarını belirterek, “Bu kişilerin dosyalarını Ankara’ya ilettik” dedi.

Irak: DAEŞ büyük bir saldırıya hazırlanıyor

El Ellak, CNN International’a verdiği röportajda, DAEŞ’in “kasası” konumundaki bazı sözde yöneticilerin Türkiye’ye kaçtığını ve örgütün bu kişiler aracılığıyla yeni saldırılar planladığını iddia etti. Irak’ın dokuz üst düzey DAEŞ yöneticisine ilişkin Ankara’ya dosya gönderdiğini ifade eden Saad El Ellak, “Bu kişilerin hâlâ büyük miktarda mali kaynağa erişimi var. Yeni üye toplamanın yanı sıra büyük çaplı saldırılar planlıyorlar” ifadelerini kullandı. Olası bir felaketin önlenebilmesi için uluslararası bir çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken el Allak, “Kampları terk edip ülkelerine geri dönebiliyorlar ve böylece Avrupa, Asya ve Kuzeybatı Afrika gibi ülkelerde büyük tehlike arz ediyorlar” diye konuştu.

El Allak, Ankara’ya dosyaları gönderilen DAEŞ’liler arasında, “örgütün bugüne kadarki en iyi bombacıları” olarak anılan, Abdullah Fathi ve Hüseyin Farhan Asleni el Cumali’nin de bulunduğunu söyledi.

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