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HaberlerDünyaIrak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu
15.09.2019 - 12:15 | | AA

Irak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu

Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Alaaddin el-Alvan, istifasını Başbakan Adil Abdulmehdi’ye sundu.

Irak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu

Alvan, Başbakan Abdulmehdi'ye hitaben yazılan ve Irak medyasında yer alan istifa mektubunda, görevi sırasında birtakım engellerle karşılaştığını ve şantaja uğradığını belirtti.

Bu sebeplerden dolayı görevini sürdüremeyeceğini ifade eden Alvan, istifa dilekçesini Abdulmehdi'ye sundu.

Alvan'ın, Şubat 2018'de yine aynı gerekçelerle sunduğu istifası Abdulmehdi tarafından reddedilmişti.

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