Irak’ta şimdi ne olacak?

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler 3’üncü ayına girerken Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasıyla meclisteki siyasi partiler üzerindeki baskı daha çok arttı, gösteriler ise hız kesmeden devam ediyor. Irak Meclisi dün Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasının kabul edildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi. Irak’ta anayasanın 76. maddesine göre cumhurbaşkanı yeni bir başbakanın seçilmesi için meclise 15 gün süre verir. Başbakanın seçilmesi ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde kendisine yeni hükümetin kurulması görevi verir. Daha sonra yeni kabine meclisin oylamasına sunulur. Başbakanın istifasını kabul etme yetkisini haiz olmayan meclis ancak anayasanın 61. maddesine dayanarak oy çokluğuyla başbakana verdiği güvenoyunu geri çekebilir.

Sadr’dan açıklama

Eylemcilerin büyük destek verdiği Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Abdulmehdi’nin istifa kararı sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı. Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

Öte yandan ülkedeki eylemler de devam ediyor. Hükümet karşıtı göstericiler, ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetindeki valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı. Göstericiler valilik binasına girişleri beton barikatlarla kapattı ve üzerine “halkın emriyle kapatıldı” yazılı döviz astı. Ülkedeki hükümet karşıtı protestolar çerçevesinde ayrıca Irak’ın doğusunda Sünni nüfusun yoğunlukta olduğu Diyala vilayetinde de yollar trafiğe kapatıldı. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 400’ün üzerinde olduğu ifade ediliyor.

‘Sistani var, endişeli değiliz’

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak’ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani olduğu için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli olmadıklarını ve onun aldığı tedbirlerle sorunun çözüleceğini söyledi. Meclis Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, konuşan Laricani, “Irak’ta Sistani olduğu ve topuma liderlik ettiği için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli değiliz. Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani’nin aldığı tedbirdir. Irak’ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur” görüşünü paylaştı. Laricani ayrıca ABD’nin Irak’ı ele geçirmek için terör örgütü DAEŞ’i tahrik ettiğini ileri sürdü. Irak’ta Ali es-Sistani’nin açıklamalarının ardından Başbakan Adil Abdulmehdi istifa kararı vermişti.

Şammari hakkında yakalama kararı

Irak Yüksek Meclisi, dün Zikar’da göstericilerin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma neticesinde General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı. Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, “Yargı heyeti, Zikar’daki gösterilerin incelenmesi için başlatılan soruşturma neticesinde General Şammari hakkında yakalama kararı verdi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi. Ülkede 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari’nin Divaniye vilayetindeki evi de dün sabah göstericiler tarafından ateşe verildi. Yerel medya, Şammari’nin

Nasiriye’de güvenlik güçlerine gerçek mermi kullanmalarını emrettiğini ve 33 eylemcinin hayatını kaybetmesine, 233 eylemcinin de yaralanmasına neden olduğunu iddia etmişti.