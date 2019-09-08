İran üçüncü aşamaya geçti

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında İran’ın anlaşma taahhütlerini askıya almasıyla başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını önceki gün başlattığını duyurdu.



Üçüncü aşamada araştırma ve geliştirme taahhütlerini askıya aldıklarını ve uranyum zenginleştirme için gelişmiş IR4 VE IR6 santrfüjlerine gaz enjekte etmeye başladıklarını aktaran Kemalvendi, “Araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladık. Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz” dedi. İran’ın yüzde 20 ve ötesinde uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kemalvendi, “Uranyum zenginleştirme düzeyi hakkında bir yükümlülüğümüz bulunmuyor ancak şu anda uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye ihtiyacımız yok” diye konuştu.



‘Zaman kalmadı’



Tahran’ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını şeffaf bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) tesislerdeki denetimlerini kısıtlama kararı almadıklarını belirtti. UAEA ise konunun ülkede bulunan ajans müfettişleri tarafından Viyana’daki merkeze rapor edildiğini duyurdu.



İran tankeri Tartus limanında









ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere tarafından Cebelitarık’ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılan İran’a ait Adrian Darya 1 (Önceki adı Grace 1) isimli petrol tankerinin Suriye’nin Tartus limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı. Bolton, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte, “Adrian Darya-1 gemisinin Suriye’ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkâr içinde” mesajını paylaştı. Bolton’un paylaştığı uydu fotoğrafında, geminin Tartus Deniz Üssü yakınında olduğu görülüyor. Gemi en son Akdeniz’in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül’de takip sistemini kapatmıştı. Öte yandan İran’ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında “kaçak akaryakıt taşıyan” yabancı bir tekneye el koyduğu ve teknedeki Filipin uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.