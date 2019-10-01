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01.10.2019 - 12:58 | | AA

İran'dan ABD 'casusu'na idam kararı

CIA adına ajanlık yapmakla suçlanan şüphelinin ismi açıklanmadı, Tahran yönetimi kararın temyiz mahkemesine taşındığını açıkladı.

İran'dan ABD 'casusu'na idam kararı

İran'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetinde bulunma suçlamasıyla yargılanan bir kişi, idam cezasına çarptırıldı.

Kararı, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Hakkında idam cezası verilen kişinin ismini açıklamayan İsmaili, sanığın talebi üzerine kararın temyiz mahkemesine gönderildiği bilgisini paylaşmakla yetindi.

ABD ve İngiltere adına casusluk yapan 3 kişiye 10'ar yıl hapis

Öte yandan İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili ayrıca, ABD adına casusluk yapan Ali Nefriye ve Muhammed Babapur ile İngiltere adına casusluk yapan Emir Neseb isimli İranlıların her birinin 10 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.

İsmaili, "CIA adına casusluk yapmakla suçlanan Ali Nefriye ve Muhammed Babapur 10'ar yıl hapis ve 55 biner dolar para cezasına çarptırıldı." diye konuştu.

İran Yargı Erki Sözcüsü, İngiltere'ye casusluk yapmakla suçlanan Emir Neseb hakkında da 10 yıl hapis kararı verildiğini belirtti.

İsmaili, temmuz ayında yaptığı açıklamada, istihbarat yetkililerinin operasyonları sonucu "ülkenin askeri, nükleer ve alt yapı tesislerinde CIA adına faaliyette bulundukları tespit edilen bir şebekenin çökertildiğini" duyurmuştu.

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