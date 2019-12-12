İspanya'da hükümet kurma görevi sosyalist lider Pedro Sanchez'in

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 350 sandalyeli meclise giren tüm siyasi partilerin liderleriyle iki gün ayrı ayrı görüşmeler yapan Kral 6. Felipe, hükümeti kurma görevini PSOE lideri Sanchez'e verdi.

Görevini aldıktan sonra basına kısa açıklama yapan Sanchez, "Yeni bir seçim olmamasını umuyoruz. İspanya'nın istikrarlı bir döneme ihtiyacı var." dedi.

Son 4 yılda 4 kez sandık başına giden İspanyolların "siyasi partiler arasında kavgadan bıktığını ve siyasete tekrar inanmak istediğini" söyleyen Sanchez, "ilerici ve tüm siyasi güçlerle diyalog halinde olan bir hükümet kuracaklarını" savundu.

Sanchez, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile ön anlaşmaya vardıkları koalisyon hükümeti için dışarıdan desteğine ihtiyaç duydukları ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile devam eden müzakerelere de değinerek, "Müzakereler ihtiyatlı bir şekilde yürütülmeli ve varılan anlaşmalar kamunun bilgisine açık olarak sunulmalıdır. Bu anlaşmalar elbetteki anayasal çerçevede olmalıdır." dedi.

Sosyalist lider, gelecek hafta başından itibaren tüm siyasi partilerin liderleri ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla görüşmeler yapmaya başlayacağını duyurdu.

Sanchez'in mevcut şartlarda, Noel Bayramı'nın olacağı 25-26 Aralık tarihinden önce mecliste güven oylamasına gitmesi zor gözükürken, hükümetin kurulmasının ocağa sarkabileceği tahmin ediliyor.

Katalanlar bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor

Bu arada sol koalisyon hükümetinin kurulması için dışarıdan desteği zorunlu gözüken ERC, bağımsızlık yanlısı taleplerinde ısrar ediyor.

ERC, sol koalisyon hükümetine destek vermek için hüküm giyen ve cezaevinde bulunan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını, aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu yurt dışına kaçanların geri dönüşlerinin garanti edilmesini ve Katalonya'da bağımsızlık yanlısı yasal bir referandum yapılmasını talep ediyor.

İspanyol meclisinde çoğunluk için 176 sayısı gerekirken, sol koalisyon hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin 120 ve Unidas Podemos'un ise 35 milletvekili bulunuyor.

Mecliste mevcut durumda 16 siyasi parti bulunurken, küçük siyasi partilerden 6'sı sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek vereceğini açıkladı.

İspanya'da 350 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle:

PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 89, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı EH Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.