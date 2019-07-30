Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı

Japonya yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Kyodo ajansının Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle geçen hafta 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, yağmur sezonunun sona ermesiyle havaların hızla ısındığı ve aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 5 bin 664 kişinin de sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan 119'unun en az 3 hafta hastanede kalması gerektiği kaydedildi.

Yetkililerin, ülkede gelecek haftalarda da etkisini devam ettirmesi beklenen yüksek sıcaklıklara karşı halkı önlem almaları yönünde uyardığı, bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.