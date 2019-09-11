MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKabusla ilgili korkunç rakam! 2 bin 500 kişiden hala haber yok
11.09.2019 - 21:55| AA

Kabusla ilgili korkunç rakam! 2 bin 500 kişiden hala haber yok

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 yüz kişininin halen kayıp olduğu bildirildi.

Kabusla ilgili korkunç rakam! 2 bin 500 kişiden hala haber yok

Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

 

"Kamara traverten sırtı" koruma altına alındıDenizli'nin Buldan ilçesindeki Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Üner kimdir, neden gündem oldu? Ece Üner kaç yaşında, instagram hesabı ne?

Ece Üner kimdir, neden gündem oldu? Ece Üner kaç yaşında, instagram hesabı ne?

Dengesini kaybedip suya düştü... Gözden kayboldu

Dengesini kaybedip suya düştü... Gözden kayboldu

11 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)

11 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! (MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama)

Şehit eşlerine hakaret eden şüpheliye gözaltı

Şehit eşlerine hakaret eden şüpheliye gözaltı

Sıradaki Haber