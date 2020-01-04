Kaçışa yardım eden 5 kişi tutuklandı

İstanbul’dan geçti



Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan’ın eski CEO’su Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a, İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı. Carlos Ghosn’un, Atatürk Havalimanı üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçtığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ghosn’un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir havayolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., özel kargo şirketinin operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K., ile İ.M.H. gözaltına alındı.









‘Ailemle tehdit ettiler’



Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., O.K. ‘göçmen kaçakçılığı’ndan tutuklandı. F.K., ile İ.M.H. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suçta kullanılan 2 uçağa el konuldu. O.K.’nin ifadesinde Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu ve bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini söylediğini, yapmaması durumunda da çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini anlattı. O.K. korktuğu için gerekli ayarlamaları yapıp havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete kendisinin götürdüğünü, getirilen kişinin kim olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.



‘Planı tek başıma yaptım’



Gelirini eksik bildirdiği suçlamasıyla 2018’de tutuklanan, 13.8 milyon dolarlık kefaletle ev hapsine alınan Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, dünya gündemine oturan firarı ile ilgili açıklama yaptı. Japonya’dan İstanbul aktarmalı Lübnan’a giden Ghosn, eşinin ve ailesinin kaçışında rolü olmadığını belirtti ve “Kaçış planını tek başıma yaptım” dedi. Lübnan, Fransa ve Brezilya vatandaşlığı nedeniyle sahip olduğu 3 pasaportuna el konulan Ghosn’un yurtdışına nasıl çıktığı da anlaşıldı. Ghosn’un iş adamlarına verilen diplomatik 2. Fransız pasaportu kilitli bir dolapta duruyordu ve anahtar sadece avukatındaydı. Eski CEO’nun bu pasaportla Lübnan’a giriş yaptığı düşünülüyor. Bu arada Ghosn’un Osaka-İstanbul- Beyrut arasındaki toplam 13 saatlik uçuşunu, ‘hayalet yolcu’ olarak gerçekleştirdiği belirlendi. 11 bin kilometre menzile sahip Bombardier Global Exspress 6000 model iş jeti, 8 bin 800 kilometre uzaklıktaki Beyruta menzili yetmesine rağmen, İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Sonra uçak değişimi yapılarak Beyrut’a gitti. Bunun sebebinin Beyrut’ta dikkat çekmemek adına olduğu düşünülüyor. Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Ghosn’un kaçtığı Lübnan ile Japonya arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Ancak avukatlar, eski CEO’nun Lübnan’da da güvende olmadığını belirtti. Daha önce İsrail’e giden Ghosn, Lübnan yasalarına göre ‘suçlu’ kabul ediliyor. Lübnan vatandaşlarına İsrail’e gittikleri takdirde 15 yıl hapis cezası veriliyor..