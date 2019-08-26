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26.08.2019 - 11:25| AA

Zirveden kopan kaya kadın dağcının sonu oldu!

Japonya'da bir kadın dağcının Fuji Dağı zirve tırmanışında yukarıdan kopan bir kayanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi

Zirveden kopan kaya kadın dağcının sonu oldu!

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, 20'li yaşlardaki kadın dağcı, sabah saatlerinde 3 bin 450 metredeki dağ kulübesinden 3 bin 776 metredeki zirveye doğru grup halinde yapılan tırmanış sırasında yukarıdan düşen bir kayanın kafasına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından zirve tırmanışa kapatıldı.
Dağın zirve bölgesinde kaya düşmesine karşı tedbir olarak yapılan taş setleri geçen yıl ekimde meydana gelen tayfunda yıkılmış, bu yüzden zirve rotası kapatılmıştı. Setlerin 9 Temmuz'da kısmen restore edilmesinin ardından zirve yeniden tırmanışa açılmıştı.

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