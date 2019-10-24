‘Kahraman’ olma yolunda

Tahta oturuyor

İngiliz yönetmen Christopher Nolan’ın yönettiği Batman üçlemesinin devamı niteliğindeki Joker filmi, 18 yaş sınırlamasına rağmen tüm zamanların en iyi filmi olma yolunda ilerliyor. 4 Ekim’de vizyona girdiği ABD gişesinde 247 milyon dolar hasılat barajını geride bırakan Batman’in düşmanı Joker’i anlatan filmi 3 haftada dünya genelinde 737.5 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Joker, bu rakamla 18 yaş üstü filmler arasında 2. sıradaki The Matrix Reloaded (742 milyon dolar) ile 1. sıradaki Deadpool 2’nin (785 milyon dolar) tahtına oturacak.

Batman’i yendi

Kaotik yapısı, benzersiz kahkahası, stili, makyajı ve hayat felsefesiyle en kötüler arasında yer alan Joker, bu hasılat rakamlarıyla Nolan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Batman Başlıyor (2005)”, “Kara Şövalye (2008)” ve “Kara Şövalye Yükseliyor (2012)” filmlerini de alt etmiş durumda. Batman Başlıyor 370 milyon dolar, Kara Şövalye 500 milyon dolar, Kara Şövalye Yükseliyor filmi ise 422 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Son verilere göre Batman kadar ünlü olan düşmanı Joker, üç haftalık hasılatıyla Batman’ı alt etti.

‘Şiddet’ eleştirisine rağmen..

Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu Joker filmi vizyona girdiğinden bu yana tartışmalar da bitmedi. Joaquin Phoenix’in hayat verdiği Joker’in başrolde olduğu filmi, Arthur Fleck adlı akıl sağlığı sorunları olan başarısız bir komedyenin hikâyesini anlatıyor. Hem özel hem de iş hayatında yaşadığı hayal kırıklıkları, Fleck’i suç dünyasına itiyor. Film eleştirilerinde Joker’in bol miktarda gerçekçi şiddet sahnesi içerdiği yazıldı. Hatta yönetmen Todd Phillips’i, Fleck’in seçimlerini ve eylemlerini yüceltmekle suçlandı. Filmin yönetmeni Phillips ve Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix ise karakterin filmin şiddeti normal, hatta yüceltilen bir şeymiş gibi gösterdiği fikrine karşı çıkıyor.

Protestolarda boy gösterdi

Batman’in azılı düşmanı, sistem karşıtı ve en iyi kötü karakteri Joker, İngiltere, Amerika’da, Hong Kong ve Lübnan’daki kitlesel protestolarda göstericilerin yüzü oldu. Beyrut’ta eylemlere katılan eylemciler, Joker karakterini hem şehrin duvarlarında resmetti hem de yüzlerini onun gibi boyadı. Joker artık onların gözünde bir “kahraman” olmuştu. Yeni Şafak’tan Sernur Yassıkaya’nın haberine göre ise gösterilerin yanı sıra Kuveyt’e sosyal medya fenomeni İbrahim el-Hababi, Joker kılığına girip çektiği video ve fotoğraflar nedeniyle tutuklandı.