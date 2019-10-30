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HaberlerDünyaKamerun'daki toprak kaymasında ölü sayısı 42'ye çıktı
30.10.2019 - 09:40 | | AA

Kamerun'daki toprak kaymasında ölü sayısı 42'ye çıktı

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi.

Kamerun'daki toprak kaymasında ölü sayısı 42'ye çıktı

Şiddetli yağışlar sonucu dün gece Bafoussam'da yaşanan büyük heyelanda 22 kişi daha yaşamını yitirdi.

Resmi kaynaklar, 11 evin toprak altında kaldığı heyelanda 26'sı çocuk toplam 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emniyet yetkilileri ve itfaiye ekipleri, toprak kaymasından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Cumhurbaşkanı Paul Biya yayımladığı açıklamada, "Bafoussam'daki toprak kaymasında birçok vatandaşımın yaşamını yitirdiğini üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyorum. Bu acı verici durum nedeniyle ölenlerin ailelerine yürekten başsağlığı mesajlarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesinin Bafoussam kentindeki Gouatchié 4 semtinde pazar gecesi yağan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan heyelanda 11 ev toprak altında kalmış ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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