Kan donduran iddia! 'Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı'

Rusya'dan Antalya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen genç model Sofiya Lanshakova, aniden hastalandı.

Alanya'daki özel hastanede apandist teşhisi konulan Rus turist, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Sofiya Lanshakova'nın ailesi, kızlarının hastanede öldürüldüğünü ve organlarının çalındığını ileri sürüyor.

Baba Vyacheslav Lanshakov, 16 yaşındaki kızının cesedinin kendilerine geç verildiğini, cesette rahim ve bazı organlarının olmadığını savunuyor.

Rus televizyon kanalı TVK6'ya röportaj veren kızın babası ve annesine göre, genç kızın organları karaborsada satıldı:

"Kızımız korkunç acılar çekerek öldü. Öğle hastaneye getirdik, öldüğünde akşam saat 20.00'ydi. Akşam 19.00 sularında kalbi ilk kez durdu.

Kapıda kızımızın 'Anne anne, kalbimde berbat bir ağrı var' diye çığlık attığını duyduk."

13 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan Rus turist, önce aynı mahalledeki sağlık ocağına götürülmüş, oradan bir özel hastaneye sevk edilmişti.

Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.