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06.08.2019 - 12:58| AA

Kanada'da gece kulübüne silahlı saldırı

ABD'deki saldırıların şoku sürerken Kanada'da ateş açan saldırgan biri ağır yedi kişiyi yaraladı, polis saldırganı arıyor.

Kanada'da gece kulübüne silahlı saldırı

Kanada'nın Toronto kentinde gece kulübüne yerel saatle 02.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi.

Global News Canada'nın haberine göre, Toronto polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında 45. bölgedeki Finch Bulvarı'nda yer alan bir gece kulübünde meydana gelen saldırıda, biri ağır, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polis, saldırının failinin henüz bulunamadığını bildirdi.

Saldırı üzerine emniyeti arayan gece kulübünün sahibi, olay anında 250 civarında müşteri ve 40'ın üzerinde güvenlik ekibinin içeride olduğunu kaydetti.

Toronto Belediye Başkanı John Tory, olayla ilgili herhangi bilgi sahibi olanların, yetkililere ihbarda bulunması çağrısı yaptı.

Toronto Şehir Konseyi'nde haziran ayında yapılan toplantıda, silah yasağının yürürlüğe konulması tartışılmıştı.

Son saldırının ardından konunun yeniden konseyin gündemine gelmesi bekleniyor.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso ve Ohio eyaletine bağlı Dayton kentlerinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda, 31 kişi yaşamını kaybetmişti.

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