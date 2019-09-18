Kanseri yendi rekora yüzdü

Tedaviden sonra Manş’a

ABD’li 37 yaşındaki maraton yüzücüsü Sarah Thomas’a 2017 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl önce kanser tedavisini tamamlayan Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ni bir kez daha hiç durmaksızın geçmek için yüzme antrenmanlarını düzenli olarak devam ettirdi. Sarah Thomas geçen pazar kendini Manş Denizi’nin serin sularına bırakmak için Fransa’ya geldi. Gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra da Manş Denizi’ne girerek kulaç atmaya başladı.

Tüm kurtulanlara adadı

Sarah Thomas, Manş Denizi’ni 54 saat 10 dakika hiç durmaksızın yüzerek, dün sabah İngiltere’nin Dover Limanı’na ulaşmayı başardı. Thomas böylece Manş Denizi’ni dört kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu ve bir dünya rekoruna imza attı. Sarah Thomas’ın rekor denemesinde 128 kilometre yüzmesi planlanmıştı. Ama güçlü akıntı nedeniyle mesafe 209 kilometreye çıktı. Rekorunu kanserden kurtulan herkese adadığını söyleyen yüzücü, zaferini çikolatayla kutlarken kocasına da teşekkür etti.