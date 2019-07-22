MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKaranlıkta kalan New York karıştı!
22.07.2019 - 19:15| AA

Karanlıkta kalan New York karıştı!

ABD'de hafta sonu sıcak hava dalgası ülkeyi olumsuz etkilerken, New York'un bazı bölgelerinde yaşanan ve yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyen elektrik kesintisi tepkilere neden oldu.

Karanlıkta kalan New York karıştı!

 

ABD'de hafta sonu aşırı sıcak hava dalgası ülkeyi olumsuz etkilerken, New York'un bazı bölgelerindeki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, pazar akşamı Brooklyn ve Westchester bölgelerinde yaklaşık 50 bin kişiyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

De Blasio, New York'un elektrik ihtiyacını sağlayan özel şirket Con Edison'un kamu kuruluşu gibi sorumlu davranmadığını belirterek, "Con Edison, kibirli davranarak olay hakkında gerçek cevaplar vermiyor. Bir daha bu kesintilerin yaşanmaması için emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

New York Valisi Andrew Cuomo da elektrik şirketine yüklenerek, "Bu durumu daha önce de yaşadık, hazırlıklı olmalıydılar. Bu doğal bir afet değil, elektrik kesintileri için mazeret kabul edilemez." dedi.

Abonelerin yarısına elektrik verildi

Con Edison'dan yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen bölgelerdeki tamiratlardan sonra abonelerin yarısına elektrik verilmeye başlandığı, geri kalan abonelerin de öğleden sonra elektriğe kavuşacağı bildirildi.

Geçen hafta da New York'un en yoğun bölgesi Manhattan'da yaşanan elektrik kesintisi hayatı felce uğratmıştı.

Manhattan'ın batı yakasında 73 binden fazla abonenin etkilendiği belirtilen kesinti nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamamıştı.

Polis geniş güvenlik önlemleri alarak bazı caddelere barikat kurmak zorunda kalmıştı. (AA)

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

Bursluluk başlangıcı ne zaman? Bursluluk sınav sonuçları sorgulama

YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri başlıyor! ÖSYM üniversite tercihi nasıl yapılır?

Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

Feci ölüm! TIR'ın altında kaldı...

Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Son dakika... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Sıradaki Haber