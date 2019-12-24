Kaşıkçı cinayetinde 5 idam kararı çıktı!

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile bu ülkede sona eren davada çıkan kararlar dikkat çekti. Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Ekim 2018’de öldürülen Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu. Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı.

Kilit isimler serbest

Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Suud El Kahtani’ydi. El Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD’nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Özellikle Veliaht Prens Muhammed Selman’ın “sırdaşı” olduğu öne sürülen Kahtani’nin, güvenlik yetkilileri de dahil olmak üzere üst düzey yetkililere doğrudan emirler verdiği iddia ediliyordu. Kahtani, Kaşıkçı’nın ABD’den Suudi Arabistan’a dönmesi için çalışmalar yapmıştı. Başkonsolos Uteybi ise cinayetten 4 gün sonra gazetecilere konsolosluk turu yaptırmış, Kaşıkçı’nın orada olmadığını göstermek için dolap kapılarını açtırmıştı.

‘Maskaralık’

Savcılık sözcüsü Şelan, “Soruşturmamız, başında tasarlanarak adam öldürme niyeti olmadığını gösteriyor. Cinayete anlık karar verilmiş. Müzakere ekibinin başkanı başkonsolosluk binasını inceledikten sonra, soruşturmanın devam edebilmesi için kurbanın götürülebileceği güvenli bir yer olmadığını fark etmiş. Müzakere ekibinin başkanı ve zanlılar daha sonra kendi aralarında konuşup kurbanın konsolosluk içinde öldürülmesine karar vermişler” ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından uluslararası soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, açıklanan kararı bir “maskaralık” olarak adlandırdı. Callamard hazırladığı raporun ardından “Bu cinayet Veliaht Prens Selman’ın izni olmadan işlenmiş olamaz” demişti. Callamard, Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin “Sorumluluğu üstleniyorum” açıklamasına tepki göstermiş, “Sorumluluğu kabul etme, (cinayetin) resmi bir kabulü, özür dileme ve tekrarlanmayacağının gösterilmesi şeklinde olmalıdır” ifadesini kullamıştı. Uluslararası Af Örgütü de, kararın ardından davanın bir “aklama” operasyonu olduğunu açıklayarak “adaleti ve gerçeği getirmeyen örtbas kararı” olarak nitelendirdi.

Oğul Kaşıkçı: Adalet sağlandı

Katledilen Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı Suudi mahkemesinin kararıyla ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Kararı ‘adil’ olarak değerlendiren Salah Kaşıkçı, “Bugün bize, yani merhum Cemal Kaşıkçı’nın evlatlarına adalet verildi. Suudi yargısına her düzeyde güven duyduğumuzu, bunun bizim için adil olduğunu ve adaletin sağlandığını teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karara Ankara’dan sert tepki

Suudi mahkemesinin Cemal Kaşıkçı kararına Ankara’dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak” değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da karara ilişkin yaptığı açıklamada “Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.