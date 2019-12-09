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09.12.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kendi sesleriyle hayat bulacaklar

Avustralya kıtasının kuzeyinden başlayıp güneye uzanan Büyük Bariyer Resifi, okyanusların Amazonlarını temsil eden devasa bir yaşam alanı. İklim değişikliğinin yol açtığı tahribat resiflerin yarıya yakın kısmını yok etti. Bilim insanları resifleri kurtarmak için yeni bir yol deniyor...

Kendi sesleriyle hayat bulacaklar

 

Ölen yere canlı ses

Küresel ısınmanın etkilerinin en açık biçimde görülebileceği Avustralya kıyılarındaki Büyük Set Resifi, değişen iklimler nedeniyle geri dönüşü olmayan bir hale geldi. Resifi kurtarma adına ilginç bir plan uygulamaya kondu. Ölen mercan bölgelerini canlandırmak için su altına hoparlör yerleştirildi. Amaç, sağlıklı mercanların yaydığı sesi ölen mercan bölgelerine ulaştırmak ve yeniden hayat bulmalarını sağlamak.

Balıklarla üreyecekler

Ölü mercanların bulunduğu bölgelere ulaştırılacak sesin balıkların yeniden buraya gelmelerini sağlayacağını söyleyen uzmanlara göre, temizlik yapan balıklar yeni mercanların üremesini için gerekli alanı açacak. İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni mercanların ortaya çıkmasıyla, ölen alanların yeniden hayat kazanacağını umuyor. Barındırdığı binlerce türle dünyadaki yaşamı destekleyen alan, 2016 ve 2017 yaşanan ağarma nedeniyle canlılığının yarıya yakın kısmını kaybetti.

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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