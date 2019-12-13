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13.12.2019 - 22:08 | | AA

Kırmızı alarm! Giderek yayılıyor

Güney Amerika ülkesi Şili'de çıkan orman yangınları nedeniyle ülkede kırmızı alarm verildi.

Kırmızı alarm! Giderek yayılıyor

Latin Amerika ülkelerinde yayım yapan Telesur televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Ulusal Ormancılık Şirketi (CONAF), ülkenin orta kesimindeki liman kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'da 200 hektarlık alanda etkili olan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yetkililer, hızla yayılan yangına karşı kırmızı alarma geçtiklerini bildirerek, yangını kontrol altına almak için 12 uçak, 6 tanker uçak, bir helikopter ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiğini söyledi.

Valparaiso İtfaiye Komutanı Rodrigo Romo, yaptığı açıklamada, yangının bölgede bulunan Trafo Merkezine ulaşmaması için üst düzey gayret gösterdiklerini vurgulayarak, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi halinde alevlerin yayılmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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