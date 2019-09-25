Kıskandığı kardeşini 189 kez bıçakladı, kulaklarını kesti!

Korkunç olay Rusya'nın St Petersburg şehrinde meydana geldi. 24 şubat 2016'da, 17 yaşındaki Stefania Dubrovina, sevgilisinin evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki Aleksey Fateev'in dairesinde kanlar içinde, gözleri oyulmuş ve kulakları kesilmiş halde bulunan Stefania'nın tam 189 kez bIçaklandığı tespit edildi.

Polisin yaptığı soruşturma sonucunda o gün evde birlikte eğlendikleri Stefania'nın 19 yaşındaki ablası Elizaveta tutuklandı. Yetimhanelerde büyüyen iki kız kardeşten 19 yaşındaki Elizaveta'nın küçük kardeşi Stefania'yı aşırı derecede kıskandığı ortaya çıktı.

PARTİDEN SONRA VAHŞET

Polis raporuna göre, Stephania ve Elizaveta, Stefania'nın 42 yaşındaki sevgilisi Aleksey ile birlikte adamın evinde parti yaptı. Evdeki alkollü içecekler tükenince, adam markete gidip alkol almak üzere dışarı çıktı. Ne olduysa bundan sonra oldu... Kıskanç abla, küçük kardeşini 189 bıçak darbesiyle vahşice katletti. Cinayet sırasında Elizaveta'nın yüksek dozda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu açıklandı.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Kardeşini katleden Elizaveta, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle cezaevine değil akıl hastanesine gönderildi. Cani abla, şimdiyse mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor. Kız kardeşini öldürdüğünü şiddetle reddeden Elizaveta, cinayeti kardeşinin sevgilisi Aleksey'in işlediğini iddia ediyiyor.

ANNESİ KIZINA İNANIYOR

Kardeşlerin annesi Oksana Dubrovina da kızı Elizaveta'nın suçsuz olduğunu ileri sürüyor. Rusya'da çeşitli televizyon programlarına katılan ve gazetelere röportaj veren acılı anne, Stefania'nın sevgilisi Aleksey'e sadık olmadığını, bu sebeple kızının bir kıskançlık cinayetine kurban gittiğini iddia ediyor.

"KÜÇÜK KARDEŞİNİ TAKLİT EDİYORDU"

Kız kardeşlerin ikisini de tanıyanlar, Elizaveta'nın kardeşini kıskandığını, onun tarzını taklit ettiğini, saçlarının onun rengine boyadığını ve Stefania gibi davranmaya çalıştığını söylüyor.

Kardeşlerin teyzesi Ekaterina Dubrovina ise olayın tam bir trajedi olduğunu söylerken, yaşananları "kan dondurucu" olarak niteliyor.