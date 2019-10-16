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16.10.2019 - 08:37 | | AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hapishanede 10,5 ayda 45 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki hapishanede yıl başından bu yana 45 mahkumun kötü koşullar nedeniyle öldüğü açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki hapishanede 10,5 ayda 45 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletindeki Bukavu Cezaevi'nde, kapasitenin üzerinde mahkum sayısı, yaşam koşullarının elverişsizliği, ilaç stokunun yetersizliği nedenlerinden 2019 başından bu yana 45 mahkum hayatını kaybetti.

Buna ek olarak hapishanede temel gıda malzemesi azlığından 325 mahkum yetersiz beslenme hastalığına yakalandı.

MAHKUMLAR AÇLIK GREVİ BAŞLATTI

Sağlık kaynakları, cezaevindeki mahkumların söz konusu nedenlerden dolayı pazartesiden bu yana açlık grevi yaptıklarını belirtti.

Grev nedeniyle hasta mahkumlara doktor müdahalesi de yapılamıyor.

Güney Kivu Eyalet Valisi Theo Ngwabidje Kasi, hapishanedeki durumun inceleme altına alındığını açıkladı.

Bukavu Hapishanesi de birçoğu sömürge döneminden kalma diğer KDC hapishaneleri gibi kötü yaşam koşulları ve kapasitenin üzerinde mahkum sayısından dolayı ölüm olaylarına sahne oluyor. Yerel kaynaklara göre, 350 kişi kapasiteli hapishanede bin 850 mahkum tutuluyor.

 

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