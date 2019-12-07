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07.12.2019 - 07:50 |

‘Kuluçka makinesi değiliz’

People dergisinin “Yılın İnsanı” seçtiği dört kişiden biri olan ABD’li şarkıcı Taylor Swift, 13 Aralık’ta 30 yaşına girecek.

‘Kuluçka makinesi değiliz’

Öncesinde dergiye röportaj veren Swift, kadınlarla ilgili cinsiyetçi kalıpları eleştirdi ve onlardan kendileri için ayağa kalkmalarını istedi:

“‘Size biri ‘Ne zaman evleniyorsun?’ ya da ‘Ne zaman çocuk düşünüyorsun?’ diye sorduğunda ona kuluçka makinesi olmadığınızı, ondan fazlası olduğunuzu söyleyin. Kariyerimin ilk yıllarında kişisel hayatıma fazlasıyla karışıldı. Başarısız olarak gösterilmeye çalışıldım. Ancak bugün hâlâ buradayım. Kadınlardan isteğim kendilerinden emin olmaları.”

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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