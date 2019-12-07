‘Kuluçka makinesi değiliz’

Öncesinde dergiye röportaj veren Swift, kadınlarla ilgili cinsiyetçi kalıpları eleştirdi ve onlardan kendileri için ayağa kalkmalarını istedi:

“‘Size biri ‘Ne zaman evleniyorsun?’ ya da ‘Ne zaman çocuk düşünüyorsun?’ diye sorduğunda ona kuluçka makinesi olmadığınızı, ondan fazlası olduğunuzu söyleyin. Kariyerimin ilk yıllarında kişisel hayatıma fazlasıyla karışıldı. Başarısız olarak gösterilmeye çalışıldım. Ancak bugün hâlâ buradayım. Kadınlardan isteğim kendilerinden emin olmaları.”