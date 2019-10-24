MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaKurye kedi yakalandı
24.10.2019 - 22:21 | | DHA

Kurye kedi yakalandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyetindeki bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirtilen kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kurye kedi yakalandı

Tataristan Cumhuriyetindeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirlerinin benzerine film senaryosunda rastlanabilecek olayda, bir kedinin uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı belirlendi. 

Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğünden konu ile ile ilgili yapılan açıklamada, kedinin cezaevine sızma girişiminde bulunduğu, boynundaki tasmada ise uyuşturucu olduğu belirlenen kahverengi bir maddenin ele geçirildiği belirtildi. Cezaevinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçmaya çalışan kediyi cezaevi görevlilerinin kovaladığı görüldü. Yetkililer, yakalanan kedinin polis ekiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Kurye kedi yakalandı


KEDİLER DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK KULLANILMIŞTI

Yine Rusya'da, Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan kedi, soruşturmanın en önemli delili olarak hayvanat bahçesine konuldu. Ancak, diğer hayvanlardan korkan kedi, görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Gözlem altındaki kedinin soruşturma kapsamında yapılacak deneyde kullanılmasının planlandığı öğrenildi. Yapılması planlanan deneyde kedinin sahibi tarafından özel olarak yapılan tasmasına bir miktar uyuşturucu maddenin koyulup, ardından hareketlerinin izleneceği, ancak kedinin kaçması sonucu bu deneyin yapılamadığı ve soruşturmada aksamaların yaşandığı açıklanmıştı.

    Isparta’da araca giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttıIsparta’da yolda yürüyen çocuklar tarafından fark edilen yılan, korkarak girdiği otomobilin içinden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluktaki yılan doğaya salındı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gözlerine inanamadı! Arabanın motorundan çıktı

    Gözlerine inanamadı! Arabanın motorundan çıktı

    Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 41. son bölümde Fekeli silahı eline...

    Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 41. son bölümde Fekeli silahı eline...

    Van'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 26 yaralı

    Van'da askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 26 yaralı

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 24 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 24 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

    Sıradaki Haber