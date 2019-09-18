Macron, Saudi Aramco saldırılarını araştıracak!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait fabrikalara silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların araştırılması için uzmanlardan oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı.