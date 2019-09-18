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HaberlerDünyaMacron, Saudi Aramco saldırılarını araştıracak!
18.09.2019 - 08:53 | | milliyet.com.tr

Macron, Saudi Aramco saldırılarını araştıracak!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan'daki Saudi Aramco'ya ait fabrikalara düzenlenen saldırıların araştırılması için ülkeye bir heyet gönderecek.

Macron, Saudi Aramco saldırılarını araştıracak!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait fabrikalara silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların araştırılması için uzmanlardan oluşan bir heyet göndereceğini açıkladı.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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