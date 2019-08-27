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HaberlerDünyaMadrid yağmura teslim: Evleri su bastı, metro ve çevre yolları kapatıldı!
27.08.2019 - 09:14| AA

Madrid yağmura teslim: Evleri su bastı, metro ve çevre yolları kapatıldı!

İspanya'nın başkenti Madrid'de kuvvetli yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, çevre yolları ve metro hatları ulaşıma kapatıldı.

Madrid yağmura teslim: Evleri su bastı, metro ve çevre yolları kapatıldı!

İspanya'nın başkenti Madrid'de gün boyu etkili olan sağanak ve dolu, başta Arganda del Rey, Valdemoro ve Rivas ilçeleri olmak üzere kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Madrid özerk yönetimi hükümeti ve yerel belediyelerinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 5 metro hattı ile M-40 ve M-30 çevre yolları ve bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Madrid yağmura teslim: Evleri su bastı, metro ve çevre yolları kapatıldı

Arganda del Rey'de 17.30-18.00 arasında metrekareye 40 litreden fazla yağış düştü. Şiddetli yağışın ve dolunun etkisiyle çok sayıda araç zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Madrid özerk yönetimi, itfaiyenin 200'den fazla yere müdahale ettiğini, ikinci derece öneme sahip turuncu alarma geçildiğini açıkladı.

 

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