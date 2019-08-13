Mahkemeye gülerek çıktı!

Zanlı, mahkemede “serbest bırakılmasını” talep ederken, Oslo Bölge Mahkemesi, Manshaus’un suç işleme potansiyelinin yüksek olması sebebiyle 4 hafta tek hücrede tutuklu kalmasına hükmetti. Norveçli genç, ayrıca 17 yaşındaki üvey kız kardeşini de öldürmesi nedeniyle cinayetle de suçlanıyor.

Bu arada dünkü duruşmanın, 2011’de ülkenin en büyük katliamını yaparak aralarında Türk kızı Gizem Doğan’ın da bulunduğu 77 kişiyi katleden ırkçı terörist Anders Behring Breivik’in yargılandığı salonda gerçekleştirilmesi günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.