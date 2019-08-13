13.08.2019 - 08:22| İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Mahkemeye gülerek çıktı!
Arefe günü Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki Baerum’da bir camiye saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Philip Manshaus, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme salonuna geldiğinde Manshaus’un her iki gözünde morluklar ve yüzünde yaralar görülürken, fotoğrafçılara gülerek poz vermesi dikkat çekti.
Zanlı, mahkemede “serbest bırakılmasını” talep ederken, Oslo Bölge Mahkemesi, Manshaus’un suç işleme potansiyelinin yüksek olması sebebiyle 4 hafta tek hücrede tutuklu kalmasına hükmetti. Norveçli genç, ayrıca 17 yaşındaki üvey kız kardeşini de öldürmesi nedeniyle cinayetle de suçlanıyor.
Bu arada dünkü duruşmanın, 2011’de ülkenin en büyük katliamını yaparak aralarında Türk kızı Gizem Doğan’ın da bulunduğu 77 kişiyi katleden ırkçı terörist Anders Behring Breivik’in yargılandığı salonda gerçekleştirilmesi günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.