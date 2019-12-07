Mega yangın Sydney'e sokuldu

Avustralya'nın doğusundaki New South Wales eyaletinde 100'den fazla noktada devam eden orman yangınları ülkenin en büyük kenti Sydney'in de aralarında bulunduğu birçok yerleşimi tehdit ediyor.

Yerel İtfaiye hizmetleri (RSF) şu ana kadar 350 bin hektardan büyük bir alanın kül olduğunu ve Syndey yakınlarındaki Gosper Dağı'ndaki alevlerin hat genişliğinin 60 kilometreye ulaştığını açıkladı.

"Mega yangın" olarak isimlendirilen felakette, Sydney kent merkezine 75 kilometre kadar yaklaşan alevlerden yayılan dumanlar aynı zamanda atmosferi kirleterek halk sağlığını tehdit ediyor.

RSF yetkilileri yangınların tamamen söndürülmesinin haftalar süreceğini ve bunun da ancak güçlü yağışlar ile sağlanabileceğini belirtti.

Yetkililer, bu sezon meydana gelen yangınlarda altı kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 2 milyon hektardan büyük bir alanın kül olduğunu açıklarken, eyalette 680 evin yerle bir olduğu bilgisini verdi.

Gelecek hafta şiddetlenmesi bekleniyor

İtfaiye görevlilerinin ifadelerine göre hava sıcaklığının gelecek hafta artması ile yangınların şiddetlenmesi bekleniyor. Özellikle Salı günü 40 derecenin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklığı dolayısıyla hâlihazırda kuru olan alanların hızla alevlere teslim olması öngörülüyor.

Şu anda yaz mevsimi yaşanan ülkede son üç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuş çalılarda çıkan yangınlar çok sayıda can ve büyük mal kaybına neden oldu.

Avustralya'da son yıllarda yaşanan en ölümcül orman yangını felaketi ise 2009 yılında kayıtlara geçmişti. Söz konusu felakette yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe