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06.08.2019 - 08:39| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Melville’nin kişisel arşivi satışta

Art Daily’de yer alan habere göre Swann Galeri, Herman Melville’in kişisel kütüphanesinde yer alan kitapları satışa çıkarıyor.

Melville’nin kişisel arşivi satışta

Yazarın sahip olduğu ve içinde yazarın imzası olan iki cilt Yunan ve Roma klasiği 10 Ekim tarihinde galerinin “Fine Books & Manuscripts” bloğunda satışa çıkacak. Galerideki yetkililere göre 1860 yılında yazılan eserin 40 bin dolar ile 60 bin dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediliyor. Ciltler, Melville’in kişisel kütüphanesinden on yıldan uzun bir süre sonra açık artırmaya çıkan ilk eseri olma özelliğini taşıyor. th & 20th Century Literature and Art, Fine Press & Illustrated Books eserlerininde yer alacağı katalog 5 Eylül tarihinde New York’ta açılacak sergide sergilenecek.

Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
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